Rammsteins „Deutschland“ ist da

Rammstein hat heute seine neue Single „Deutschland“ präsentiert. Punkt 18 Uhr am Donnerstagabend feierte der neue Song der Metaller samt Video-Clip Premiere auf YouTube. Die Fans sind begeistert.

Auf Facebook und Instagram überschlagen sich die positiven Kommentare zum neuen Musikclip der Rockband. Unter anderem kommentieren die User mit „Ich liebe es“, „Das warten hat sich gelohnt“, „So ein geiles Video“, „Einfach nur genial“, „Großer Song, großes Video“, das neue Rammstein-Lied.

Bereits kurz Veröffentlichung des Videos hatte ein Vorschauclip scharfe Kritik seitens Politikern, Historikern und jüdischer Verbänden ausgelöst. Am Ende des Videos sind die vier Band-Mitglieder Christian „Flake“ Lorenz, Till Lindemann, Paul Landers und Oliver Riedel zu sehen, deren Kleidung an die von KZ-Gefangenen erinnert. Sie stehen dabei am Galgen mit einem Strick um den Hals.