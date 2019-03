Rammstein: Neue Single ab 18 Uhr auf YouTube

Die Uhr tickt: Wie bereits vielfach spekuliert wird es nun am Donnerstag, 28. März 2019, soweit sein. Die Rockband Rammstein heute Abend 18 Uhr die Premiere ihrer neuen Single angekündigt. „Premiere am 28.03.2019 – New Single / New Album“ heißt es auf dem YouTube-Kanal der Metaller.

Auf YouTube gab es bereits seit gut zwei Tagen ein 35 Sekunden langes Video zu sehen, dass mit dem lateinischen Datum „XXVIII.III.MMXIX“, was für den 28.03.2019 steht, endet. Es handelte sich damit um den Hinweis, dass heute ein neues Rammstein-Lied von der Band präsentiert wird.

In dem Video sind die Bandmitglieder Christian „Flake“ Lorenz, Till Lindemann, Paul Landers und Oliver Riedel zu sehen. Jeder der Vier trägt Sträflingsanzug und -Mütze und sie stehen nebeneinander unter einem Galgen – jeweils mit einem Strick um den Hals. Das gut eine halbe Minute dauernde Video ist mit Musik untermalt und am Ende wird das Rammstein-Logo und darunter das Wort „Deutschland“ sowie das Datum „XXVIII.III.MMXIX“ eingeblendet.