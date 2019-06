Rammstein geht in die Verlängerung

Rammstein legt nach – die deutsche Rockband wird ihre erfolgreiche Europa Stadion Tour fortsetzen. Im kommenden Jahr werden die Musiker um Rammstein-Frontmann Till Lindemann weitere Konzerte quer durch den europäischen Kontinent geben.

2020 geht die erste Stadiontournee ihrer Geschichte von Ende Mai bis Anfang August in eine zweite Runde. Die Musikgruppe kündigte auf ihrer Internetseite 18 weitere Konzerte an. In Deutschland sind fünf Konzerte in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin vorgesehen.

Die laufende 2019er-Tour war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Der Vorverkauf der Rammstein Europa Stadion Tour 2020 beginnt am Freitag, 05.07.2019, 11 Uhr. Das sind die Termine und Orte für die Stadiontournee 2020: