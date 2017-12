Rakete über Kalifornien löst Ufo-Alarm aus

Das amerikanische Unternehmen SpaceX hat eine Rakete vom US-Bundesstaat Kalifornien aus in die Umlaufbahn der Erde geschossen. An Bord sind mehrere Satelliten die für die drahtlose Kommunikation ausgesetzt werden.

Der Raktetenstart sorgte allerdings für Aufregung an der US-Westküste der USA. Am Freitag blitzte ein helles Objekt im Nachthimmel über der US-Metropole Los Angeles auf und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her. Spekulationen im Internet über ein außerirdisches Flugobjekt wurden zum Leidwesen aller Ufo-Enthusiasten rasch enttäuscht: Es handelte sich um den Start einer «Falcon 9»-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX.

Die Rakete war vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet und auch in benachbarten Bundesstaaten wie Arizona sichtbar. SpaceX-Gründer Elon Musk nahm den Hype um das angeblich unidentifizierte Flugobjekt mit Humor und postete ein Video der Rakete auf Twitter. Es handele sich um ein «Nuclear alien UFO» aus Nordkorea, scherzte er.