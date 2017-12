Putin spielt Eishockey

Russlands Präsident Wladimir Putin (65) hat wieder einmal öffentlich Eishockey gespielt – und zwar mitten auf dem Roten Platz in Moskau. In der russischen Hauptstadt wird im Winter immer eine Eisbahn angelegt, die Putin und seine Mitspieler am Freitagabend für ein Match nutzten.

Aufseiten des Kremlchefs spielten unter anderem Verteidigungsminister Sergei Schoigu und der frühere Weltklasse-Hockeyspieler Wjatscheslaw Fetissow mit, wie offizielle Fotos zeigten. Putins rotes Team gewann; aber anders als sonst wurde nicht angegeben, wie viele Tore er erzielt hatte. Bei früheren Spielen war stets berichtet worden, dass der Präsident die meisten Tore geschossen habe.