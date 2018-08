Putin an diesem Samstag zu Gast in Deutschland

Russlands Präsident Putin am Samstag, den 18.08.2018 gegen 18 Uhr, zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel in Deutschland.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Samstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Gästehaus der Bundesregierung in Schloss Meseberg. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag mit.

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gespräch werden demnach aktuelle außenpolitische Fragen stehen. Unter anderem dürfte es um die Themen Ostukraine und den Syrien-Krieg gehen. Das Treffen soll um 18 Uhr beginnen. Zuletzt hatten sich Merkel und Putin Mitte Mai im russischen Sotschi getroffen.