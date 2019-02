Punkteteilung im Südwest-Derby

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich im Südwest-Derby der VfB Stuttgart und der SC Freiburg mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Das erste Tor der Partie fiel bereits in der 4. Spielminute: Nils Petersen legte den Ball von der linken Strafraumseite zurück ins Zentrum vor dem 16er und der Freiburger Janik Haberer verwandelte die Ablage flach ins untere linke Eck.

In der 75. Minute gelang Emiliano Insua der Ausgleichstreffer nach einer Vorlage von Nicólas Gonzalez. In der 83. Minute legt Gonzalez erneut auf, diesmal für Daniel Didavi, der den Ball sicher verwandelte. Florian Niederlechner schoss in der 4. Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer nach einer Vorlage des eingewechselten Jérome Gondorf.

Dreimal Finnbogason – Augsburg gewinnt 3:0 gegen Mainz

Bereits am Nachmittag hat der FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 mit 3:0 gewonnen. Alfred Finnbogason brachte die Gastgeber in der 8. Minute per Foulelfmeter in Führung. In der 35. Spielminute gab es erneut Elfmeter und wieder verwandelt ihn Finnbogason für die Gastgeber.

Schließlich krönt der Augsburger sein Spiel mit einem Hattrick: Der Augsburger Michael Gregoritsch leitet einen Konter mit einem Pass auf Finnbogason ein, der zu Jan Moravek weiterleitet, der wiederum spielt zurück auf Finnbogason, der den Ball über den Mainzer Torhüter Florian Müller ins Tor legt.

Die Gastgeber stehen nach dem Sieg mit 18 Punkten auf Platz 15 der Tabelle. Mainz ist mit 27 Punkten auf Rang elf der Liga.