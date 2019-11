Punkt für HSV, Niederlage für Stuttgart

Im Kampf um die Tabellenspitze in der zweiten Fußball-Bundesliga haben der Hamburger SV und der VfB Stuttgart am 13. Spieltag wichtige Punkte liegen gelassen.

Der HSV rettete im Nordduell bei Holstein Kiel kurz vor Schluss gerade noch einen Punkt. Kiel ging in der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang erzielten die Hamburger in der ersten Minute der Nachspielzeit dann noch den Ausgleichstreffer.

Der VfB Stuttgart unterlag indes überraschend beim Aufsteiger VfL Osnabrück mit 0:1. Der SV Sandhausen feierte einen späten 3:2-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Der HSV ist „noch“ Tabellenführer mit jetzt 26 Punkten. Arminia Bielefeld folgt auf Rang zwei mit 25 Punkten – aber einem Spiel weniger. Am Sonntag treten die Bielefelder in Nürnberg an und können mit einem Sieg Platz eins erobern. Stuttgart bleibt Tabellendritter mit 23 Zählern.