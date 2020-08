PSG im CL-Halbfinale

Fußballer von Paris St. Germain (PSG) erreichen Halbfinale in der Uefa Champions League (CL).

Im ersten CL Viertelfinale hat sich am Mittwochabend PSG gegen Atalanta Bergamo knapp durchgesetzt. In einem langen Zeit offenen Spiel auf Augenhöhe bezwangen die Franzosen im Finalturnier in Lissabon die Italiener mit 2:1.

PSG feierte eine Last-Minute-Sieg. Das französische Starensemble um Superstar Neymar drehte kurz vor Spielende einen 0:1-Rückstand innerhalb von drei Minuten in einen 2:1-Erfolg.

Paris trifft nun im Halbfinale am kommenden Dienstag auf Atlético Madrid oder den RB Leipzig. Die Sachsen und die Spanier spielen am Donnerstagabend (21 Uhr) ums Halbfinal-Ticket.