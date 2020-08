Fußball International: In Frankreich holt PSG den Ligapokal, in der Schweiz gewinnt Young Boys Bern vorzeitig den Meister-Titel.

Paris St. Germain hat das Finale im französischen Ligapokal (Coupe de la Ligue) gewonnen. PSG siegte am Freitagabend gegen Olympique Lyon im Elfmeterschießen mit 6:5.

In der Schweiz hat sich indes Young Boys Bern vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Für die Berner ist es der dritte Meister-Titel in Serie und der insgesamt 14. Titel in seiner Vereinsgeschichte.