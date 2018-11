Proteste gegen Migranten in Mexiko

Stimmung in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana heizt sich auf: In der 1,6 Millionen-Metropole haben Hunderte Menschen gegen die Migranten protestiert die in den letzten Tagen dort angekommen sind.

Wenn die Flüchtlinge nicht in die USA kommen müssen sie wieder weg, fordern die Protestanten. Da viele Stadtbewohner täglich zur Arbeit in die USA müssen, fürchten sie für sich selbst Nachteile wenn US-Präsident Donald Trump wie angekündigt die Grenze dicht macht.

Seit Mitte Oktober sind viele Menschen aus Mittelamerika in Richtung USA unterwegs. Rund 3.000 Migranten aus Honduras, El Salvador, Nicaragua und Guatemala sind mittlerweile in der südlich von Kalifornien gelegenen Grenzstadt angekommen. In den nächsten Tagen werden noch mehr Migranten aus Mittelamerika in Tijuana eintreffen.