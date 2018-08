Promi Big Brother 2018 – Tag 4: Ordentlich durchgemischt!

Big Brother mischt ordentlich durch in seinem Haus: Durch den Sieg von Katja Krasavice und Cora Schumacher beim Live-Duell „Red Carpet“ darf das ganze „Baustellen“-Team in die „Villa“ einziehen. Partyalarm im Luxus-Wohnbereich: Sofort wird der Whirlpool von den acht Glücklichen in Beschlag genommen.

Und die nächste Entscheidung stand dann auch gleich an: Wer soll noch im Luxus leben? Die „Villa“-Bewohner entscheiden sich für Mike Shiva. Doch das ist nicht der letzte Umzug an diesem Abend: Die Zuschauer schicken Silvia Wollny zurück auf die „Baustelle“. Die Wohnsituation nach Tag 4: