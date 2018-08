Promi Big Brother 2018: 6. Staffel startet heute

Am heutigen Freitag, den 17.08.2018, ist es wieder soweit: Die sechste Staffel von „Promi Big Brother“ startet am Abend live bei SAT.1. Neun Prominente sind der Einladung von Big Brother bereits gefolgt und ziehen als Bewohner in sein Haus ein. Doch das reicht dem großen Bruder nicht. In der Start-Show von „Promi Big Brother“ am Freitagabend um 20:15 Uhr, schickt Big Brother zusätzlich drei weitere Bewohner in die prominenteste WG Deutschlands. Seine drei „Secret Bewohner“ werden live in der Show ins Haus einziehen und dort ihre neuen Mitbewohner kennenlernen.

Diese neun Prominente ziehen außerdem ins „Promi Big Brother“-Haus: Internet-Phänomen Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56), „Marienhof“-Star Nicole Belstler-Boettcher (55), Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), Model und Frauenschwarm Johannes Haller (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Star-Hellseher Mike Shiva (54). „Promi Big Brother“ gibt´s ab heute bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1.