Produkt-Rückruf: Haselnussmus zurückgerufen

Das Berliner Unternehmen Erdbär GmbH ruft das Produkt „Freche Freunde Haselnussmus Dattel, Banane Kakao“ im 180 Gramm-Glas zurück.



Wie das Unternehmen in einem Produktrückruf über „lebensmittelwarnung.de“ mitteilte, können Glasbruchstücke unterschiedlicher Größe in dem Haselnussmus-Glas enthalten sein. Von dem Rückruf betroffen sei die Chargen-Nummer L 41934 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 27.06.2024. Das Produkt wurde in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg verkauft.



Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte mit anderen ChargenNummern seien derzeit nicht betroffen. Das Produkt soll nicht mehr verzehret und stattdessen im Hausmüll zu entsorgt werden. Das Haselnussmus kann auch gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, am Ort des Erwerbs zurückgegeben werden.