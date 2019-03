Prodigy-Sänger Flint gestorben

Der Frontmann der englischen Band The Prodigy, Keith Flint, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Er wurde am Montagmorgen tot in seinem Haus in Dunmow in der Grafschaft Essex aufgefunden, berichten mehrere britische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiangaben.

Die Behörden behandeln den Fall demnach als „nicht verdächtig“. Flint hatte im Jahr 1996 bei der Single „Firestarter“ erstmals die Rolle des Sängers der Band übernommen. Im Jahr 2003 hatte der Musiker zudem ein Solo-Album mit dem Titel „Device #1“ veröffentlicht.