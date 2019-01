Privates Geldvermögen wächst um 1,3 Prozent

Geldvermögen der Deutschen steigt weiter an: Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland lag zum Ende des 3. Quartals 2018 bei mehr als 6 Billionen Euro, womit es gegenüber dem zweiten Quartal um 76 Milliarden Euro oder 1,3 Prozent auf 6.053 Milliarden Euro anstieg, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Aufgebaut wurden mit 31 Milliarden vor allem Bargeld und Bankeinlagen. Auch die Ansprüche gegenüber Versicherungen zur Altersvorsorge legten mit 17 Milliarden Euro deutlich zu. Trotz weiterhin ausgeprägter Zuflüsse bei Aktien und Investmentfondsanteilen hielt die Präferenz der privaten Haushalte für liquide oder als risikoarm empfundene Anlagen damit an, so die Bundesbank weiter.