Private Hochschulen beliebt

Private Hochschulen werden in Deutschland immer beliebter: Im Wintersemester 2018/2019 waren 246.700 Studierende an privaten Hochschulen eingeschrieben. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren das 7 Prozent mehr als im Wintersemester zuvor.

Dagegen stieg die Gesamtzahl der Studierenden an allen Hochschulen in diesem Zeitraum lediglich um 1 Prozent auf 2,87 Millionen. Gefragt sind vor allem die privaten Fachhochschulen (FH): Knapp 9 von 10 Studis an privaten Hochschulen waren an einer privaten FH eingeschrieben.