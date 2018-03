Schweden: Taufe von Prinzessin Adrienne im Juni

Das jüngste Mitglied in Schwedens Königshaus wird gut drei Monate nach seiner Geburt getauft. Die Taufe von Baby-Prinzessin Adrienne Josephine Alice findet am 8. Juni in der Schlosskirche von Drottningholm, teilte das Königshaus mit. Nach der Zeremonie wird ein Empfang für geladene Gäste gehalten und anschließend wird es ein Mittagessen geben. Eingeladene Gäste sind die Familie und Freunde, Vertreter von Parlament und Regierung.

Die Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O’Neill (43), die am 9. März das Licht der Welt erblickte, werde ein über 110 Jahre altes Taufkleidchen tragen, heißt es weiter. Das Taufwasser werde aus einer Quelle aus der Provinz Öland, aus dem Südosten von Schweden, stammen.

Der jüngste Spross des schwedischen Königshauses hat zwei ältere Geschwister: Die vierjährige Schwester Leonore und den zwei Jahre alten Bruder Nicolas. Die Baby-Prinzessin ist bereits das siebte Enkelkind von König Carl Gustaf und Königin Silvia. In der Thronfolge steht Adrienne auf dem zehnten Rang.