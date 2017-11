Prinz Harry & Meghan Markle: Im Mai Royale Hochzeit in Windsor

Der britische Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle wollen im Mai 2018 heiraten. Die Hochzeit werde in der Kapelle des Windsor-Palastes stattfinden. Das teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit. Windsor Castle ist eine der Hauptresidenzen von Queen Elizabeth II. Die Kapelle stammt aus dem 15. Jahrhundert.

Am gestrigen Montag hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben. Harry, die Nummer fünf in der Thronfolge und die US-Schauspielerin sind seit rund eineinhalb Jahren in einer Beziehung. Die Verlobung der beiden fand bereits Anfang November statt.