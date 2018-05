Prinz Charles führt Harrys Verlobte Meghan Markle zum Traualtar

Prinz Charles wird Meghan Markles Vater bei der Hochzeit mit Prinz Harry vertreten und seine künftige Schwiegertochter zum Altar begleiten. Das teilte das Königshaus am Freitag mit.

„Frau Meghan Markle hat Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales gebeten, sie an ihrem Hochzeitstag durch den Gang des Quires der St. Georgs Kapelle zu begleiten. Der Prinz von Wales freut sich, Frau Markle auf diese Weise in der königlichen Familie willkommen zu heißen“, hieß es in einer Mitteilung.

Am Vortag war bestätigt geworden, dass Meghan Markles Vater aus gesundheitlichen Gründen sicher nicht zur Hochzeit kommt. Die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry findet am Samstag statt.