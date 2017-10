Premiere: Fahrerloser E-Bus

Bahn setzt autonomen E-Bus ein: Die Deutsche Bahn hat den ersten selbstständig fahrenden Bus im öffentlichen Nahverkehr in Betrieb genommen. 100% elektrisch pendelt er mit 15 Kilometer pro Stunde lautlos durch den niederbayerischen Kurort Bad Birnbach. Das Fahrzeug rollt auf der rund 700 Meter langen Strecke vom Ortszentrum zur Therme über öffentliche Straßen. Der Bus hat sechs Sitzplätze. Eine ausfahrbare Rampe und ist barrierefrei und eine Batteriekapazität für bis zu 14 Betriebsstunden. Ganz allein darf der Minibus allerdings nicht fahren. Zur Sicherheit fährt noch ein Bahn-Mitarbeiter mit, der bei Bedarf eingreifen kann.

„Gerade sind wir komplett automatisiert in ein neues Verkehrszeitalter gefahren“, sagte Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, nach der Premierenfahrt. „Damit haben wir Pioniergeist bewiesen – wie schon bei der Fahrt der ersten Eisenbahn in Deutschland vor über 180 Jahren, damals zwischen Nürnberg und Fürth. Wir bringen als erstes Unternehmen in Deutschland autonome Fahrzeuge auf die Straße und in den öffentlichen Nahverkehr. Unser Ziel ist, so Straße und Schiene noch stärker zu vernetzen und damit auch auf dem Land individuelle Mobilität ohne eigenes Auto zu ermöglichen.“

„Für den Landkreis Rottal-Inn ist der autonome Bus ein Leuchtturmprojekt, von dem eine echte Signalwirkung ausgehen kann“, sagt Landrat Michael Fahmüller. „Gerade bei uns im ländlichen Raum sind viele Menschen noch immer auf das Auto angewiesen. Wenn nun ab heute der autonome Bus regelmäßig in Bad Birnbach Menschen befördert, so ist das ein deutliches Zeichen für die Mobilität und Flexibilisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs der Zukunft, insbesondere im ländlichen Raum. Wir sind stolz, hier die Vorreiterrolle übernehmen zu dürfen“, so Fahmüller weiter.