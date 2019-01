Premier League: ManCity schlägt FC Liverpool

Für den FC Liverpool gab es am 21. Spieltag in der englischen Fußball Premier League einen leichten Dämpfer. Der Tabellenführer unterlag in einem hochintensiven Spitzenspiel gegen Verfolger Manchester City mit 1:2. Agüero und Sane trafen zum verdienten Sieg für ManCity, Firminho erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für Liverpool.

Damit ist das Rennen um den Titel wieder deutlich spannender. Nach der Niederlage hat Liverpool weiter 54 Punkte auf dem Konto. ManCity belegt mit 50 Punkten den zweiten Rang und hat noch bei 17 Spieltagen bis Saisonende wieder Hoffnung den Titel verteidigen zu können. Tabellendritter ist derzeit Tottenham Hotspur mit 48 Punkten.