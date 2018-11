Preise für Strom ziehen an

Die Preis-Kurve für Strom zeigt nach oben: Zahlreiche Grundversorger haben deutliche Strompreis-Erhöhungen angekündigt – in Deutschland wird der Strom für viele Haushalte damit 2019 teurer.

Bisher haben 222 örtliche Stromversorger in den kommenden Monaten Preisänderungen angekündigt, berichtet das Vergleichsportal Verivox. 218 Versorger erhöhen die Preise um durchschnittlich 4,4 Prozent. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4.000 kWh zahlt danach jährlich rund 55 Euro mehr. In den von Preiserhöhungen betroffenen Gebieten leben über 10 Millionen Haushalte. 4 Versorger haben angekündigt die Preise um durchschnittlich 2,2 Prozent zu senken. Besonders viele Haushalte seien in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und NRW von Strompreiserhöhungen betroffen.

„Die Versorger begründen die Preiserhöhungen mit höheren Beschaffungskosten. Tatsächlich sind die Großhandelspreise an der Strombörse seit Jahresbeginn um rund 25 Prozent angestiegen“, sagt Mathias Köster-Niechziol, Energieexperte bei Verivox. „Über die Hälfte des Strompreises machen jedoch Steuern, Abgaben und Umlagen aus. Sie verändern sich im kommenden Jahr kaum. Etwa ein Viertel entfällt auf die Netznutzungsentgelte. Sie steigen im bundesdeutschen Durchschnitt im kommenden Jahr 2019 nur in einem Bereich unter 1 Prozent an.“

Wem in den kommenden Wochen und Monaten eine Preiserhöhung ins Haus flattert, sollte den aktuellen Vertrag kündigen und zu einem günstigeren Stromtarif wechseln, rät Verivox. Für die Sonderkündigung reiche meistens eine formlose Textnachricht an den erhöhenden Versorger. Dann heißt es wechseln: Viele Stromanbieter kämpfen um Neukunden und bieten Preise an, mit denen Verbraucher mehrere Hundert Euro im Jahr einsparen können. Der Wechsel ist einfach und die unterbrechungsfreie Versorgung ist gesetzlich garantiert.