„Power Up“ von AC/DC weiter Nr. 1

AC/DC mit „Power Up“ weiter auf Platz eins der offiziellen Album-Charts. Platz zwei für „Herzeleid“ von Rammstein, Rang drei geht in dieser Woche an Angelo Kelly & Family mit „Coming Home“.

Mariah Carey führt die Single-Charts mit „All I Want For Christmas Is You“ an. Wham! mit „Last Christmas“ Zweiter, Melanie Thornton mit „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ auf Rang drei.

Die offiziellen deutschen Album- und Single-Charts, werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.