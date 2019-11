Die Fußball-Nationalmannschaft von Portugal hat als nächste Mannschaft das Ticket für Euro 2020 gelöst.

In Gruppe B der EM-Qualifikation siegte Portugal am Sonntag in Luxemburg mit 2:0 und kann damit von den ersten beiden Plätzen in dieser Gruppe nicht verdrängt werden.

Für die Euro 2020 stehen damit bereits 17 der 24 Teilnehmerländer fest. Das DFB-Team hatte bereits am Samstag das Ticket für die Endrunde gebucht.