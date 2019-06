Portugal steht im Finale der Fußball Nations League. Der Europameister siegte am Mittwochabend im Halbfinale der Final Four gegen die Schweiz mit 3:1.

Superstar Cristiano Ronaldo war der Matchwinner. Der mehrmalige Weltfußballer erzielte alle drei Tore und sicherte den Portugiesen damit den Einzug ins Endspiel am Sonntag in Porto.

Portugals Finalgegner wird in der Partie zwischen den Niederlanden und England ermittelt. Das zweite Halbfinale findet am Donnerstagabend in Guimaraes statt.