Popstar Elton John spielt beim Glastonbury-Festival

Wir freuen uns unglaublich, ankündigen zu können, dass Elton John (75) am Sonntagabend in Glastonbury 2023 als Headliner auf der Pyramid Stage auftreten wird, was die letzte UK-Show seiner allerletzten Tour sein wird, teilte der Veranstalter des berühmten britischen Musik-Festivals mit.

„Es ist mir eine große Freude … dass der einzigartige Elton John seinen allerersten Auftritt in Glastonbury haben wird … Dies wird die letzte UK-Show von Eltons allerletzter Tour sein … Wir freuen uns sehr, den Rocket Man endlich auf die Worthy Farm zu bringen!“, sagt Festival-Leiterin Emily Eavis.