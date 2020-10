Polizei in München löst illegale Partys auf

Die Polizei in München hat am Wochenende mehrere Partys aufgelöst, weil dort die Corona-Regeln nicht beachtet wurden.

Am Freitagabend wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über eine Party in einem Hotelzimmer in der Sonnenstraße informiert. In zwei Zimmern wurden laut Bericht der Münchener Polizei insgesamt 33 Personen angetroffen, die dort Partys feierten (ein Zimmer mit 14 Personen und ein Zimmer mit 19 Personen). Beide Feiern wurden durch die Polizeibeamten beendet.

Für keine der Feiern gab es ein Hygienekonzept und keine Person trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Alle 33 Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt und bis auf die Personen, die die Zimmer in dem Hotel gebucht hatten, mussten sie das Hotel verlassen.

Am Samstag wurden gegen 0:10 Uhr wurde die Polizei über eine Party mit lauter Musik und mehreren Personen in einer Wohnung in der Konradstraße in Schwabing informiert. Eine Streife konnte dort acht Personen antreffen, die keine Mindestabstände zueinander einhielten und auch keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen.

Die Party wurde beendet und alle Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Bis auf den Bewohner der betroffenen Wohnung mussten alle die Örtlichkeit verlassen und sie erhielten Platzverweise.

Etwa zur gleichen Zeit wurde dem Polizeinotruf mitgeteilt, dass in der Akademiestraße mehrere Personen eine sehr laute Party feiern würden. Drei Streifen der Münchner Polizei fuhren an die angegebene Örtlichkeit und trafen auf neun Personen die sich dort zusammen aufhielten. Sie erhielten Platzverweise und alle wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Am Sonntag musste gegen 1 Uhr dann die Polizei ausrücken, weil es in einem Hotel in der Mozartstraße eine Party mit vielen Personen gab. Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren zur Örtlichkeit und stellten in den Kellerräumen des Gebäudes eine Party fest, an der ungefähr 50 Personen teilnahmen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen und keine Abstände zueinander einhielten.

Viele der Anwesenden waren bemerkbar alkoholisiert und es wurde laute Musik abgespielt. Die Party wurde von der Polizei beendet und die Identitäten von 53 Anwesenden wurden festgestellt. Alle Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt und sie erhielten danach einen Platzverweis.