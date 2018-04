Polizei Berlin: Sechs Festnahmen am Sonntag

In Berlin hat die Polizei am heutigen Sonntag sechs Personen wegen des Verdachts der Beteiligung an einem Verbrechen festgenommen. Die festgenommenen Personen sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt sein. Zudem wurden berlinweit mehrere Durchsuchungen durchgeführt.

Nach Angaben der Berliner Polizei soll es Hinweise gegegeben haben, wonach der heutige Berliner Halbmarathon ein Ziel eines Verbrechens gewesen sein könnte. In der Polizeimeldung heißt es:

„Aufgrund dieser Hinweise und der noch nicht vollständig geklärten Hintergründe des gestrigen Attentats in Münster, entschlossen sich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das Landeskriminalamt Berlin zu den Durchsuchungen der entsprechenden Wohnanschriften sowie zwei Fahrzeugen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln. Wegen der noch andauernden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.“

Laut einigen Medienberichten habe es einen Anschlagplan gegeben. Das hat die Berliner Polizei bislang so nicht bestätigt. „Entgegen anderslautender Meldungen konnte im Zuge der bisherigen Maßnahmen kein Sprengstoff gefunden werden. Entsprechend verbreitete Nachrichten sind falsch“, schreibt die Polizei auf Twitter.

Am Halbmarathon in der Hauptstadt nahmen heute mehr als 30.000 Sportler teil. Gut eine Viertelmillion Zuschauer verfolgten entlang der Laufstrecke die Sportveranstaltung.