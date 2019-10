Polen und Russen lösen Euro-Ticket

Nach weiteren EM-Qualifikationsspielen am Wochenende haben weitere Teams bereits vorzeitig die Euro-Tickets gelöst. Nach Belgien (Gruppe I) und Italien (Gruppe J) haben sich am Sonntag auch Polen (Gruppe G) und Russland (Gruppe I) für die EM-Endrunde 2020 qualifiziert.

In Gruppe C haben die Niederlande und Deutschland am Sonntag Siege eingefahren. Die Elftal führt die Tabelle mit der punktgleichen DFB-Auswahl an. Beide Teams befinden sich bei noch zwei ausstehenden Quali-Spielen damit weiter auf Kurs Richtung direkte EM-Qualifikation.