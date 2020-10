Formel 1-Pilot Valtteri Bottas geht in seinem Mercedes am Sonntag von Startplatz eins in den Großen Preis von Imola.

Zweiter im Qualifying zum GP der Emilia-Romagna in Imola wurde Bottas Teamkollege und Weltmeister Lewis Hamilton.

Rang drei sicherte sich Red Bull-Fahrer Max Verstappen. Sebastian Vettel parkte sein Ferrari zum Start am Sonntag auf Platz 14.