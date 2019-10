Pokal-Hit: BVB gegen Gladbach live im Free-TV

Fest für Fußball-Fans im DFB-Pokal am Mittwoch: In der zweiten DFB-Pokalrunde gibt es das Topspiel zwischen dem BVB und Gladbach im Free-TV zu sehen. Die ARD hat sich das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am Mittwoch, 30. Oktober (ab 20.45 Uhr), gesichert.

Insgesamt stehen in der 2. Pokalrunde am Mittwochabend acht Partien auf dem Programm. Hoffenheim, Saarbrücken, Union Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Leverkusen, Schalke und der FC Bayern haben bereits am gestrigen Dienstag das Ticket für´s Achtelfinale gebucht.

Die Begegnungen im Achtelfinale werden dann am kommenden Sonntag ab 18 Uhr ausgelost. Gespielt wird das Achtelfinale am 4. und 5. Februar 2020.