Pogacar vor Tour-Gesamtsieg

Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar steht kurz vor dem Gesamtsieg der 107. Tour de France.

Bei der vorletzten Etappe des Jahres, hat Pogacar beim Bergzeitfahren hinauf zur La Planche des Belles Filles seinen Landsmann Primoz Roglic noch abgefangen und sich damit das gelbe Trikot gesichert.

Der 21-jährige Pogacar war beim einzigen Zeitfahren fast zwei Minuten schneller als sein Kontrahent Roglic, der mit 57 Sekunden Vorsprung in die Zeitfahr-Etappe ging.

Pogacar übernimmt Gelbes Trikot

In der Gesamtwertung liegt Pogacar nach 20 von 21 Etappen nun 59 Sekunden vor Roglic. Der Australier Richie Porte ist Dritter (plus 3 Minuten und 30 Sekunden).

Am Sonntag gibt’s für die Radprofis die letzte Etappe der 107. Tour mit Ziel auf den Champs-Élysées in Paris. Angriffe auf das Gelbe Trikot wird es – wie in den letzten Jahren üblich – nicht geben.