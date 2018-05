Platzt Trumps Gipfel mit Kim?

Trump stellt Termin für Gipfeltreffen mit Kim in Frage.

US-Präsident Donald Trump hat erstmals Zweifel geäußert, dass der Termin für das Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wie geplant stattfinden kann. Es könnte sein, dass es nicht klappt. Vielleicht werde es auf später verschoben oder gar keines geben, sagte Trump bei einem Gespräch mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in im Weißen Haus.

„Wir werden sehen was passiert“, sagte Trump. Das geplante Gipfeltreffen könnte jedoch eine große Chance für Nordkorea und die ganze Welt sein. Es gebe jedoch bestimmte Bedingungen die er erfüllt sehen will. Wenn das nicht geschehe, werde es kein Treffen geben, sagte der US-Präsident in Washington.

Das Spitzentreffen zwischen Trump und Kim soll am Dienstag, den 12. Juni 2018 stattfinden. Als Ort für den Gipfel wurde Singapur gewählt.