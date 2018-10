Pink kommt 2019 nach Deutschland

US-Sängerin Pink geht im kommenden Jahr auf Europa-Tour und wird dann auch in Deutschland auf mehreren Live-Konzerten zu sehen sein. „Ok Europa! Endlich kann ich Euch meine Tourdaten für den nächsten Sommer mitteilen! Ich kann es kaum erwarten Euch zu sehen“, twitterte die 39-Jährige.

Im Rahmen ihrer „Beautiful Trauma“-Tour 2019 wird sie auch in Deutschland vorbeischauen. Auf ihrer Stadion-Tour quer durch die Republik wird sie in sieben Städten Halt machen.

Hier die Tour-Daten für Deutschland: In Köln wird die Sängerin am 5. Juli im Rhein-Energie-Stadion auftreten. Danach folgen Hamburg (8. Juli, Volksparkstadion), Stuttgart (10. Juli, Mercedes Benz Arena), Hannover (12. Juli, HDI Arena) und im Olympiastadion in Berlin am 14. Juli.

In Frankfurt (Commerzbank Arena) kann man die mehrfache Grammy-Preisträgerin am 22. Juli bestaunen. Der letzte Auftritt in Deutschland wird dann am 26. Juli in München sein.