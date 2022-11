Philipp Lahm wird WM-Kolumnist

Prominenter Experte: Der Kapitän der 2014er-WM-Elf, Philipp Lahm, wird für das Redaktions­NetzwerkDeutschland (RND) über die Fuß­ball-WM 2022 in Katar berichten.



Der 38-jährige Lahm wird als Kolumnist das Turnier für die Partner des RND auf allen Kanälen analysieren, teilte am Dienstag die Madsack Mediengruppe in Hannover mit.