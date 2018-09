Es ist geschafft: Die Europameisterschaft 2024 wird in Deutschland ausgetragen. EM-Botschafter Philipp Lahm freute sich mit dem gesamten Bewerbungsteam des DFB über den Zuschlag und twitterte: „Unsere Arbeit hat sich ausgezahlt & wir sind stolz darauf, ein weiteres Turnier in unserem Land ausrichten zu dürfen. Mit dieser Euphorie gehen wir die bevorstehenden Aufgaben an, damit wir 2024 gemeinsam ein großes Fußballfest feiern!“