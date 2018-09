Pflegekräfte oft überlastet

Hunderttausende Pflegekräfte in Deutschland leiden an Überlastung und Dauerstress. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes ver.di. So liegt der Anteil der Krankenpflegerinnen und -pfleger, die sich bei der Arbeit oft gehetzt fühlen bei 80 Prozent (Altenpflege: 69 Prozent; alle Berufsgruppen: 55 Prozent). Der Anteil der Beschäftigten in der Krankenpflege, die „häufig Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeit machen, um die Arbeitsmenge bewältigen zu können“, liegt bei 49 Prozent (Altenpflege: 42 Prozent; alle Berufsgruppen: 22 Prozent).

Dass sich unter diesen Bedingungen nur rund ein Fünftel der Beschäftigten vorstellen kann, bis zur Rente so zu arbeiten, liegt auf der Hand. In der Krankenpflege gehen 23 Prozent, in der Altenpflege 20 Prozent und in allen Berufsgruppen 48 Prozent davon aus, nicht bis zur Rente durchzuhalten.

„Wir werden in Zukunft noch viel mehr Fachkräfte brauchen, die dazu bereit sind, in der Pflege zu arbeiten. Deshalb müssen die Bedingungen schnell und umfassend verbessert werden. Professionelle und hoch motivierte Beschäftigte dürfen nicht länger unter solchen Arbeitsdruck gesetzt werden. Das treibt sie in die Selbstausbeutung und schreckt Berufseinsteiger ab“, sagt DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach.