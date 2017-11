Peru und Australien bei Fußball-WM dabei

Die 32 Teams für die Endrunde der Fußball-WM 2018 in Russland stehen fest. Peru und Australien haben die beiden letzten Tickets am gelöst. Die Peruaner setzten sich in den Playoff-Spielen gegen Neuseeland und die Socceroos gegen Honduras durch.

Die Gruppenauslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in Russland findet am Freitag, den 1. Dezember 2017, statt. Und diese 32 Mannschaften spielen um den WM-Titel:

Afrika : Nigeria, Ägypten, Senegal, Tunesien, Marokko

: Iran, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien, Australien Europa : Belgien, Deutschland (Titelverteidiger), England, Spanien, Polen, Russland (Gastgeber), Island, Serbien, Frankreich, Portugal, Schweiz, Kroatien, Schweden, Dänemark

: Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien, Peru Nord-/Mittelamerika/Karibik: Mexiko, Costa Rica, Panama