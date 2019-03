Personalie: Wingenroth wird Head of Research bei Anteon

Rückwirkend ab dem 1. Februar 2019 übernimmt Paulina Wingenroth (40) den Posten des Head of Research bei dem Düsseldorfer Unternehmen Anteon Immobilien. In dieser neu geschaffenen Position liegt der Fokus ihrer Arbeit auf der detaillierten Analyse immobilienbezogener Aktivitäten sowie auf der Betrachtung und Entwicklung des lokalen und nationalen Immobilienmarktes, unter anderem für die Anteon Marktberichte und in Kooperation mit dem Partner-Netzwerk German Property Partners (GPP) für die Betrachtung der Top-7-Immobilienmärkte Deutschlands.

Diese Spezialisierung und Marktdurchdringung ermöglicht es Anteon, interdisziplinäre Strategien und Dienstleistungen für Bürovermietung, Investment sowie Industrie & Logistik anzubieten, zukünftige Trends zu erkennen und optimale Immobilienentscheidungen zu treffen.

Bereits seit 2013 ist Paulina Wingenroth bei Anteon tätig und unterstützt den Unternehmensbereich Investment bei der Vermarktungsabwicklung und der Transaktionsberatung. Paulina Wingenroth absolvierte im Jahr 2005 erfolgreich den Magisterstudiengang in den Fächern Germanistik und Informationswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und arbeitet seit 2006 in der Immobilienbranche.