Personalie Maaßen wird neu verhandelt

Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt Neuverhandlungen in der Personalie Maaßen zu. „Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitagnachmittag mit.

Die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister und die SPD-Vorsitzende stünden „miteinander in Kontakt über das am Dienstag vereinbarte Vorgehen bezüglich des derzeitigen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz“, so Seibert.

SPD-Chefin Nahles hatte am Freitag in einem Brief an Merkel und Seehofer darum gebeten, den Fall neu zu verhandeln, nachdem es aus der SPD heftigen Druck gegeben hatte. Aber auch viele CDU-Mitglieder hatten sich derart empört, dass Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer einen Brandbrief an alle Mitglieder schicken musste, um das Vorgehen zu erklären.

Nahles: „Wir haben uns alle drei geirrt“

SPD-Chefin Andrea Nahles hat eigene Fehler eingestanden, gleichzeitig aber auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) belastet. „Wir haben uns alle drei geirrt“, sagte Nahles am Freitagnachmittag in einer kurzen Stellungnahme in Würzburg.

Durch die Entscheidung, den bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, sei Vertrauen in der Bevölkerung verspielt worden. Deswegen wolle sie den Fall mit Merkel und Seehofer neu verhandeln. Auch aus dem Umfeld Seehofers waren versöhnliche Töne zu hören.

Grüne begrüßen Neuverhandlung

Die Grünen begrüßen eine Neuverhandlung der Causa Maaßen. „Es ist nie zu spät, einen schlechten Deal zu verbessern“, sagte der Grünen-Innenexperte und Vizechef der Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz.

Zugleich äußerte von Notz Zweifel am Fortbestand der Regierungskoalition. „Es bleibt der Eindruck, dass diese große Koalition auf ihr Ende zutaumelt und Merkel, Seehofer und Nahles es nicht mehr in sich haben, dieser Koalition ein konstruktive Richtung zu geben.“