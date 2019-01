Perfekt: BVB-Profi Pulisic zum FC Chelsea

Der Dortmunder Offensivspieler Christian Pulisic wechselt im Sommer zum Premier-League-Klub FC Chelsea. Das teilte der BVB am Mittwoch mit. Pulisic wird demnach mit sofortiger Wirkung an Chelsea verkauft, aber bis zum Ende der laufenden Saison an Dortmund ausgeliehen.

Die von Chelsea zu entrichtende Ablösesumme für Pulisic beträgt BVB-Angaben zufolge 64 Millionen Euro. Eine Leihgebühr für das kommende halbe Jahr wird demnach nicht fällig. „Es war immer Christians großer Traum, in der Premier League zu spielen“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

„Das hat sicher auch mit seiner amerikanischen Herkunft zu tun, und infolgedessen war es uns nicht möglich, seinen Vertrag zu verlängern.“ Vor diesem Hintergrund habe man sich dafür entschieden, ein „außerordentlich lukratives Angebot“ des FC Chelsea anzunehmen.