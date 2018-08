Cora Schumacher vergießt im Promi-Big-Brother-Haus bittere Tränen, Silvia Wollny kehrt auf die PBB-„Baustelle“ zurück und die Party-Freunde Chethrin, Katja, Daniel und Pascal lassen es in der „Villa“ krachen. Im Duell „Falling Down“ treten die vier „Villa“-Bewohner gegen Umut, Nicole, Cora und Johannes an: Mit verbundenen Augen müssen sie sich aus 15 Metern Höhe in die Tiefe stürzen. Team „Villa“ bekommt die meisten Punkte und schwelgt weiter im Luxus.

Alphonso hingegen darf gleich doppelt umziehen: Als die „Villa“-Bewohner ihn in ihre Mitte wählen, ist er darüber gar nicht glücklich: „Ich weiß nicht, ob ich bei euch bleiben will.“ Die Zuschauer erhören seinen Wunsch und schicken ihn direkt zurück auf seine „Baustelle“. „Ich gehöre in den Dreck. Danke, Zuschauer, ich liebe euch“, freut sich der Castingshow-Gewinner bei seiner Rückkehr und legt ein Freudentänzchen hin.