Paul Bocuse ist tot

Starkoch Paul Boucse ist tot – Franzose wurde 91 Jahre alt: Der französische Spitzenkoch Paul Bocuse ist gestorben. Er starb im Alter von 91 Jahren in seinem Heimatort nahe Lyon. Bocuse galt als Papst der französischen Küche und weltweit als einer der Besten seiner Zunft.

Die französische Koch-Legende war der Wegbereiter der „Nouvelle Cuisine“. Der Gastronomieführer Gault Millau hatte ihn zum Koch des Jahrhunderts gekürt. Mehr als 50 Jahre wurde Bocuse regelmäßig mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet – ein kulinarischer Rekord, den noch kein anderer Koch vor ihm schaffte.

Schuhbeck würdigt verstorbenen Starkoch Bocuse

Der Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck (68) hat das Lebenswerk des verstorbenen französischen Sternekochs gewürdigt. «Er hat die kulinarische Bühne für die Köche geöffnet», sagte Schuhbeck am Samstag. Er sei mehrmals in dessen berühmtem Restaurant L`Auberge du Pont de Collonges bei Lyon gewesen, «dies war jedes Mal ein großartiges Erlebnis». Bocuse habe es geschafft, mit wenigen Zutaten ein fantastisches Gericht zu zaubern, so Schuhbeck.

Der Fernsehkoch und Inhaber mehrerer Restaurants in München zeigte sich beeindruckt, dass Bocuse nicht nur in der Küche gestanden sei, sondern auch beim Gast war: «Das hat mich sehr beeinflusst, da meiner Meinung nach, der Gast das Recht hat, mit dem Koch in Verbindung zu treten.» (uk/dpa)