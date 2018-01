Parkour-Sportler löst Polizeieinsatz aus

Ein waghalsiger Parkour-Sportler hat in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Freizeitsportler machte am Donnerstag auf dem Vordach eines Hauses Liegestütze und Kniebeugen. Das kam einer 38 Jahre alten Frau derart seltsam vor, dass sie die Polizei rief. Doch als die alarmierte Streife eintraf, hatte sich der unbekannte Mann längst über die angrenzenden Dächer entfernt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Häuser, Mauern, Treppen oder Bauzäune: Trainingsort bei dieser Sportart ist immer die Umgebung. Parkour-Läufer, auch als „Traceur“ bezeichnet, springen bei ihrem Hindernisrennen in Städten oftmals von Dach zu Dach oder von Mauer zu Mauer und überwinden dabei teils extreme Weiten und Hindernisse.