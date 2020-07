Der französische Pokal-Sieger 2019/2020 heißt Paris St. Germain.

Frankreichs Fußball-Meister setzte sich in einem hitzigen Pokal-Finale am Freitag mit 1:0 gegen den AS St. Etienne durch.

Für den Rekord-Pokalsieger ist es bereits der 13. Cup-Gewinn. Zugleich ist es das vierte Double für Paris SG.