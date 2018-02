Paris, Moskau, Istanbul Europas Megacitys

Wer Städtereisen liebt und gerne mal eine Megastadt in Europa besuchen will, hat dafür mit Paris, Moskau und Istanbul drei Städte zur Auswahl. Laut einer neuen Datenbank sind dies die drei einzigen europäischen Megacitys mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Weltweit gibt es 32 Megastädte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern, berichtet die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) der EU-Kommission in Brüssel.

Jeweils fünf Megacitys gib es in China und Indien. In den USA gibt es mit New York und Los Angeles zwei Megastädte mit über 10 Millionen Einwohnern. Weitere Megastädte sind beispielsweise Mexiko-Stadt, Tokio, Kairo, Seoul, Jarkarta, Bangkok, Teheran oder Johannesburg.

In mehr als 40 Städten rund um den Globus leben zwischen 5 und 10 Millionen Einwohner. Auf der ganzen Welt gibt es mehr als 400 Städte mit einer Einwohnerzahl von 1 bis 5 Millionen.