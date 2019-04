Paris: Feuer in Kathedrale Notre Dame

In Paris brennt die Kathedrale Notre-Dame: In der weltberühmten Kathedrale Notre Dame in Paris ist ein Feuer ausgebrochen. Auf ersten Bildern ist zu sehen, wie der obere Bereich des Gebäudes brennt, an dem offenbar Bauarbeiten durchgeführt werden.

Inzwischen steht der Dachstuhl in Flammen. Über der Innenstadt ist eine dunkle Rauchsäule zu sehen. Notre Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Ile de la Cite.