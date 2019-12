Auf dem Petersplatz in Rom spendete Papst Franziskus am ersten Weihnachtstag vor Tausenden Gläubigen den traditionellen Segen „Urbi et Orbi“ – der Stadt und dem gesamten Erdkreis.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte zuvor in seiner Weihnachtsbotschaft an die Opfer von Gewalt und Verfolgung erinnert.

Das Leid von Kindern in Krisengebiet stellte der Pontifex in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Zudem forderte das Kirchenoberhaupt einen besseren Schutz für Flüchtlinge.