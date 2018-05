Papst-Lamborghini bringt 715.000 Euro – inklusive Autogramm

Papst Franziskus hat im Herbst vergangenen Jahres einen Lamborghini vom Hersteller geschenkt bekommen. Der über 600 PS starke Sportwagen wurde nun auf einer Auktion für gute Zwecke versteigert.

Bei der Versteigerung des Auktionshauses Sotheby’s im Grimaldi-Forum in Monaco brachte der Schlitten 715.000 Euro – inklusive Autogramm des Papstes auf der Motorhaube des flotten Gefährts. Das Startgebot für das weißlackierte Auto, dass in der Spitze bis zu 325 km/h schnell ist, lag bei 150.000 Euro.

Etwa eine halbe Million des Erlöses fließt in Projekte in der nordirakischen Stadt Mossul. Der Rest geht an Projekte in Zentralafrika sowie an medizinische und sozialkaritative Hilfsorganisationen, berichtet die Kathpress.